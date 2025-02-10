Рыбалка: В украинском футболе, когда тебе исполняется 30 лет, тебя списывают
Сейчас Сергей играет за аматорский клуб
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший игрок "Динамо", 34-летний Сергей Рыбалка, который сейчас выступает за любительский клуб "Лесное", поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры.
"Буду выступать в этой команде, никуда переходить не собираюсь. В украинском футболе, когда исполняется 30 лет, тебя списывают. Считают ветераном, хотя ты можешь играть не хуже, чем молодые футболисты. У нас менталитет такой.
У меня нет желания проситься в другие клубы и не особо надеюсь, что мне предложат какие-то варианты. Хочу помочь этому клубу развиваться. Руководство ставит очень амбициозные цели, будем двигаться в этом направлении", – сообщил Рыбалка.
Напомним, что Рыбалка ранее длительное время играл в составе "Динамо", имеет опыт выступлений в чемпионатах Турции и Чехии. В сезоне 2023/24 провел 17 матчей в составе черкасского ЛНЗ (17 матчей, один гол).
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