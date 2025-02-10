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Рыбалка: В украинском футболе, когда тебе исполняется 30 лет, тебя списывают

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Сейчас Сергей играет за аматорский клуб

Рыбалка: В украинском футболе, когда тебе исполняется 30 лет, тебя списывают

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший игрок "Динамо", 34-летний Сергей Рыбалка, который сейчас выступает за любительский клуб "Лесное", поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры.

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"Буду выступать в этой команде, никуда переходить не собираюсь. В украинском футболе, когда исполняется 30 лет, тебя списывают. Считают ветераном, хотя ты можешь играть не хуже, чем молодые футболисты. У нас менталитет такой.

У меня нет желания проситься в другие клубы и не особо надеюсь, что мне предложат какие-то варианты. Хочу помочь этому клубу развиваться. Руководство ставит очень амбициозные цели, будем двигаться в этом направлении", – сообщил Рыбалка.

Напомним, что Рыбалка ранее длительное время играл в составе "Динамо", имеет опыт выступлений в чемпионатах Турции и Чехии. В сезоне 2023/24 провел 17 матчей в составе черкасского ЛНЗ (17 матчей, один гол).

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Сергей Рыбалка
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
10.02.2025 в 19:34
Не свисти, вы сами себя уже в 25 списываете.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
10.02.2025 в 19:34
Не свисти, вы сами себя уже в 25 списываете.
Ответить
0
0

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