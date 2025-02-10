Рыбалка: В украинском футболе, когда тебе исполняется 30 лет, тебя списывают

Бывший игрок "Динамо", 34-летний Сергей Рыбалка, который сейчас выступает за любительский клуб "Лесное", поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры.

"Буду выступать в этой команде, никуда переходить не собираюсь. В украинском футболе, когда исполняется 30 лет, тебя списывают. Считают ветераном, хотя ты можешь играть не хуже, чем молодые футболисты. У нас менталитет такой.

У меня нет желания проситься в другие клубы и не особо надеюсь, что мне предложат какие-то варианты. Хочу помочь этому клубу развиваться. Руководство ставит очень амбициозные цели, будем двигаться в этом направлении", – сообщил Рыбалка.