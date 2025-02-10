Бурбас заявил, что вице-президент УАФ Шевченко подал в суд на него и на Цыганыка
Причина - защита чести и деловой репутации
Скриншот: YouTube-канал BurBuzz
Бывший журналист Игорь Бурбас заявил, что вице-президент УАФ Александр Шевченко подал на него в суд по защите чести и деловой репутации.
"Пока ехал на эфир, получил иск в суд, с которым ко мне обратился Александр Шевченко, вице-президент УАФ. На самом деле очень странно, что вице-президент УАФ идет с иском на украинского журналиста. Как-то так выглядит. Защита чести, деловой репутации.
Очень меня удивил состав и, в принципе, куда пошел Александр Шевченко. Адвокат – тот самый, что два года назад защищал интересы, честь и репутацию Григория Козловского, когда он так же против меня судился. Суд тот же – Печерский. Так же, как и Григорий Петрович Козловский судился. Здесь даже не маскируются, не скрывают, что люди с одной орбиты.
Ответчики, что интересно – два Игоря. Бурбас, Цыганык, "Динамомания". "Динамоманию" нужно было, потому что у нас нет печерской регистрации, а ведь надо было в Печерский суд пойти. Поэтому привлекли именно "Динамоманию".
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В суде действует автоматическое распределение судей – ты подаешь иск и они там как-то автоматически, я не знаю… Жеребьевка или что происходит. Я смотрю, мне приходит этот иск, там на самом деле документов дела еще нет, но написаны судьи, которые могли бы взять это дело. И перечень такой: заболел, заболела, в отпуске, самоотведение, еще где-то там на больничном. Полностью все поболели судьи и дело пошло дело к Вовку. Судья Вовк. Знаменитый. Тот же судья, который два года назад рассматривал иск Григория Козловского ко мне о защите чести, ответственности. Который даже не вызвал меня на судебное заседание. Который тревога… А в тревогу нельзя проводить судебное заседание. Вынес решение в одностороннем порядке и все. Потом мы пошли в апелляцию и все отлично отыграли. Потому увидим. Будем и сейчас судиться", – сказал Бурбас.
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