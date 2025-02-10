Представители команды Трампа на этой неделе посетят в Киев, - Зеленский
Встреча состоится еще до Мюнхенской конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе, еще до начала Мюнхенской конференции по безопасности, представители команды Президента США Дональда Трампа посетят Украину.
Об этом Зеленский заявил во время совместного с Президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо общения с представителями СМИ, передает "Укринформ".
"Сегодня важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на общем видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но (должно быть) общее видение главных вещей – как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды Президента Трампа у нас, в Украине, еще до Мюнхенской конференции. Затем будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в частности с вице-президентом США", - сказал Зеленский.
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