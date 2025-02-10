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Представители команды Трампа на этой неделе посетят в Киев, - Зеленский

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Встреча состоится еще до Мюнхенской конференции

Представители команды Трампа на этой неделе посетят в Киев, - Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе, еще до начала Мюнхенской конференции по безопасности, представители команды Президента США Дональда Трампа посетят Украину.

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Об этом Зеленский заявил во время совместного с Президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо общения с представителями СМИ, передает "Укринформ".

"Сегодня важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на общем видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но (должно быть) общее видение главных вещей – как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды Президента Трампа у нас, в Украине, еще до Мюнхенской конференции. Затем будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в частности с вице-президентом США", - сказал Зеленский.

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.02.2025 в 22:55
некоторые серьезные люди из команды Президента Трампа
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.02.2025 в 22:55
некоторые серьезные люди из команды Президента Трампа
Ответить
0
0

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