"Я сейчас нахожусь в Украине", - известный защитник ответил на обвинения в якобы бегстве из страны

36-летний уже бывший защитник "Колоса-2" Алексей Дитятьев высказался о своем решении завершить игровую карьеру .

– Алексей, 7 февраля "Колос-2" выехал на сбор в Турцию. В некоторых СМИ появилась информация, что Вы в это же время объявили о завершении карьеры с намеком, что не вернетесь в Украину. Как можете это прокомментировать?

– Да, я завершил карьеру. Но я не поехал с командой на сборы и сейчас нахожусь в Украине. То, что я уехал – это ложная информация.

– Не думали еще поиграть?

– Всегда думал играть как можно дольше, но травма, которая была до этого, не позволяет играть на уровне, к которому я привык. А просто играть чтобы играть, мне не интересно.

– Какие планы на будущее?

– Пока играл в "Штурме" (Иванков) и "Колосе-2", я получил тренерскую лицензию "Б". Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я учусь по направлению физподготовка и коррекция футболистов. Мне это интересно. Я тренирую людей индивидуально оффлайн и онлайн. Буду искать работу в этом направлении.

– Еще не было предложений от клубов о работе тренером по физподготовке?

– Пока не было. Прошло не так много времени, как я закончил карьеру. Думаю, об этом не так много людей еще знают.