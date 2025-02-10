"Я сейчас нахожусь в Украине", - известный защитник ответил на обвинения в якобы бегстве из страны
Некоторые СМИ закидывали игроку, что он не вернулся в Украину с турецких сборов
Фото: instagram.com/dytiatiev
36-летний уже бывший защитник "Колоса-2" Алексей Дитятьев высказался о своем решении
– Алексей, 7 февраля "Колос-2" выехал на сбор в Турцию. В некоторых СМИ появилась информация, что Вы в это же время объявили о завершении карьеры с намеком, что не вернетесь в Украину. Как можете это прокомментировать?
– Да, я завершил карьеру. Но я не поехал с командой на сборы и сейчас нахожусь в Украине. То, что я уехал – это ложная информация.
– Не думали еще поиграть?
– Всегда думал играть как можно дольше, но травма, которая была до этого, не позволяет играть на уровне, к которому я привык. А просто играть чтобы играть, мне не интересно.
– Какие планы на будущее?
– Пока играл в "Штурме" (Иванков) и "Колосе-2", я получил тренерскую лицензию "Б". Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я учусь по направлению физподготовка и коррекция футболистов. Мне это интересно. Я тренирую людей индивидуально оффлайн и онлайн. Буду искать работу в этом направлении.
– Еще не было предложений от клубов о работе тренером по физподготовке?
– Пока не было. Прошло не так много времени, как я закончил карьеру. Думаю, об этом не так много людей еще знают.
Популярное сейчас
- Бурбас заявил, что вице-президент УАФ Шевченко подал в суд на него и на Цыганыка
- Контрольный матч. Динамо – Эсбьерг 2:0. По голу в каждом из таймов
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи