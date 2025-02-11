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"Смогут за год заработать 1 млн грн", - Зеленский рассказал о контракте с ВСУ для молодежи 18-24 лет

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"Смогут за год заработать 1 млн грн", - Зеленский рассказал о контракте с ВСУ для молодежи 18-24 лет

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут контракты на службу в Вооруженных силах Украины, смогут за год заработать 1 млн грн. Детали официально представят в ближайшие дни.

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Об этом он сказал во время брифинга с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино, передает УНИАН.

По словам Зеленского, кроме денежного вознаграждения, после 1 года службы предусмотрено поступление в вузы без экзаменов и бесплатное обучение.

Он отметил, что официально детали контракта представят "завтра-послезавтра, в ближайшие 2-3 дня".

Там действительно, мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Да, они могут дальше продолжить, если они хотят, но это контракт на год. И там, в ближайшие дни - завтра-послезавтра, в ближайшие два-три дня все детали будут уже официальные. И некоторые вещи это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему - плюс один миллион гривен. Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года на войне и учиться бесплатно. Государство все будет оплачивать", - рассказал Зеленский.

Также государство покроет все проценты на ипотеку для таких контрактников.

"Третье - я обратил бы внимание на спецусловия по ипотеке - 0%. Все проценты будет покрывать государство", - подчеркнул президент.

По его словам, такая инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны. Детали рассматривали с командирами, а также отдельно с Павлом Палисой и заместителем министра обороны, генералом Евгением Мойсюком.

Зеленский отметил, что есть еще много деталей, и "очень важны условия - куда идут, в какие бригады".

"Это такой экспериментальный контракт, и все это будет в деталях. Там много всего", - добавил глава государства.

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Комментарии
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Bаrcelinius
11.02.2025 в 01:11
Упырь кровушки украинской еще не напился. За детей принялся.
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0
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Комментарии 10
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Bаrcelinius
11.02.2025 в 01:11
Упырь кровушки украинской еще не напился. За детей принялся.
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0
1
download1 (huyersk)
11.02.2025 в 01:08
ооой гнида .. сподіваюся його заткнуть нарешті на мюнхенській конференції. Йди на йух просрочка!
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1
0
Vetgame
11.02.2025 в 00:34
Как они заработают если подохнут?
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3
0
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жажа_the_best (Харьков)
11.02.2025 в 01:12
дохнут только катсапы. Запомни это москальский червь!
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0
2
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Bаrcelinius
11.02.2025 в 01:14
Ода, чунь, не гони гусей, зашкерься.
 
0
1
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Bаrcelinius
11.02.2025 в 00:27
Вове мир не нужен, Вове война нужна. До последнего украинца. Вове выборы не нужны, Вове власть нужна. Вова отвечать не хочет. Вова чужих детей на войну заманивает, на смерть посылает.
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3
0
Море23 (Одесса)
11.02.2025 в 00:23
Деньги даже мертвым не заплатят .все сворует Зеля
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3
1
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Bаrcelinius
11.02.2025 в 00:30
Они будут, как обычно без вести пропавшие. Шоб деньги не платить. Вова хитрый.
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2
1
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Bаrcelinius
11.02.2025 в 00:22
Зачем трупам деньги?
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3
1
Romanik2806 (Киев)
11.02.2025 в 00:21
Що мішає ТЦК взяти зброю і воювати, вони ж там присягу давали? 25 шт баксів за життя, як ти Вова оцінюєш людське життя)
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4
0

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