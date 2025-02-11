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Шеф-скаут Карпат – о переходе аргентинца: Я был в Буэнос-Айресе, встречался с родителями, давал гарантии безопасности

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Функционеру нужно было убедить близких футболиста

Шеф-скаут Карпат – о переходе аргентинца: Я был в Буэнос-Айресе, встречался с родителями, давал гарантии безопасности

Фото: СК Дніпро-1

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Аргентинец Патрисио Танда перешел из "Расинга" в "Карпаты", только получив гарантии безопасности от руководства клуба. Об этом рассказал шеф-скаут "львов" Глеб Корниенко.

"Мы искали футболиста в опорную зону, хотя очень довольны Пабло Альваресом. Но понимаем, что это очень качественный футболист, и нам нужно быть уверенными, что если у нас есть очень качественный футболист, должен быть другой. Который, в случае необходимости, может его заменить без потери качества и готов стать первым номером.

Поэтому именно мы искали такой трансферный профайл, что это должен быть молодой игрок, уже с опытом на взрослом уровне, который может навязать конкуренцию. И, кажется, в сентябре мы впервые увидели Патрисио Танда”.

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"Владислав Лупашко его утвердил вместе со своим штабом. Они очень тщательно смотрят на каждого игрока. И после этого начался процесс переговоров, который тоже был очень сложен. Я был и в Буэнос-Айресе, встречался с родителями Патрисио, также им давал гарантии безопасности, что все будет нормально с сыном.

Я их понимаю, у родителей всегда вопросы, это логично. Встречался также с Патрисио, чтобы понять, что он за человек. Мы делали Zoom-видео с игроком и с Владиславом Лупашко тоже. Поэтому это такой очень-очень долгий процесс”, – рассказал функционер.

Полузащитник участвовал в спаррингах против "Богемианс" (2:5) и "Термалицы" (1:2).

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Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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