Шеф-скаут Карпат – о переходе аргентинца: Я был в Буэнос-Айресе, встречался с родителями, давал гарантии безопасности
Функционеру нужно было убедить близких футболиста
Фото: СК Дніпро-1
Аргентинец Патрисио Танда перешел из "Расинга" в "Карпаты", только получив гарантии безопасности от руководства клуба. Об этом рассказал шеф-скаут "львов" Глеб Корниенко.
"Мы искали футболиста в опорную зону, хотя очень довольны Пабло Альваресом. Но понимаем, что это очень качественный футболист, и нам нужно быть уверенными, что если у нас есть очень качественный футболист, должен быть другой. Который, в случае необходимости, может его заменить без потери качества и готов стать первым номером.
Поэтому именно мы искали такой трансферный профайл, что это должен быть молодой игрок, уже с опытом на взрослом уровне, который может навязать конкуренцию. И, кажется, в сентябре мы впервые увидели Патрисио Танда”.
"Владислав Лупашко его утвердил вместе со своим штабом. Они очень тщательно смотрят на каждого игрока. И после этого начался процесс переговоров, который тоже был очень сложен. Я был и в Буэнос-Айресе, встречался с родителями Патрисио, также им давал гарантии безопасности, что все будет нормально с сыном.
Я их понимаю, у родителей всегда вопросы, это логично. Встречался также с Патрисио, чтобы понять, что он за человек. Мы делали Zoom-видео с игроком и с Владиславом Лупашко тоже. Поэтому это такой очень-очень долгий процесс”, – рассказал функционер.
Полузащитник участвовал в спаррингах против "Богемианс" (2:5) и "Термалицы" (1:2).
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