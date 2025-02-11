  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Цыганык: Герреро подписал контракт и расслабился? Нужно искать возможности, чтобы его мотивировать
В тренде

Цыганык: Герреро подписал контракт и расслабился? Нужно искать возможности, чтобы его мотивировать

Общие новости
Обновлено

Комментатор считает, что необходимо найти подход к форварду

Цыганык: Герреро подписал контракт и расслабился? Нужно искать возможности, чтобы его мотивировать

Фото - Київстар ТБ

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык высказался об игре Эдуардо Герреро в "Динамо".

“Герреро не тянет. Сказывается уровень команды, у которой нет такой ответственности за результат, как это было в "Заре". А сейчас нужно побеждать в каждом матче. Постоянно тяжело, ты не можешь расслабиться. У других команд это можно, а здесь нет психологической стойкости".

Читайте такжеЦыганык: Терпение заканчивается. Герреро выглядит совершенно инородным телом в Динамо

“Герреро не может давать такую ​​конкуренцию, которая нужна Ванату. Выходит, что он подписал контракт и расслабился? Это была мечта? Нет. Надо искать возможности, чтобы его мотивировать. Шовковский может это сделать”, – убежден комментатор.

В спарринге с "Эсбьергом" нападающий провел 27 минут.

По теме
yellow-arrow
"Разница будет все меньше": Гладкий сравнил любительский и профессиональный футбол Украины
yellow-arrow
Шеф-скаут Карпат – о переходе аргентинца: Я был в Буэнос-Айресе, встречался с родителями, давал гарантии безопасности
yellow-arrow
"Смогут за год заработать 1 млн грн", - Зеленский рассказал о контракте с ВСУ для молодежи 18-24 лет
Динамо (Киев) Игорь Цыганык Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости