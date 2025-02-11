Цыганык: Герреро подписал контракт и расслабился? Нужно искать возможности, чтобы его мотивировать
Комментатор считает, что необходимо найти подход к форварду
Фото - Київстар ТБ
Журналист Игорь Цыганык высказался об игре Эдуардо Герреро в "Динамо".
“Герреро не тянет. Сказывается уровень команды, у которой нет такой ответственности за результат, как это было в "Заре". А сейчас нужно побеждать в каждом матче. Постоянно тяжело, ты не можешь расслабиться. У других команд это можно, а здесь нет психологической стойкости".
“Герреро не может давать такую конкуренцию, которая нужна Ванату. Выходит, что он подписал контракт и расслабился? Это была мечта? Нет. Надо искать возможности, чтобы его мотивировать. Шовковский может это сделать”, – убежден комментатор.
В спарринге с "Эсбьергом" нападающий провел 27 минут.
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