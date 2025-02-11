Цыганык: Герреро подписал контракт и расслабился? Нужно искать возможности, чтобы его мотивировать

Журналист Игорь Цыганык высказался об игре Эдуардо Герреро в "Динамо".

“Герреро не тянет. Сказывается уровень команды, у которой нет такой ответственности за результат, как это было в "Заре". А сейчас нужно побеждать в каждом матче. Постоянно тяжело, ты не можешь расслабиться. У других команд это можно, а здесь нет психологической стойкости".