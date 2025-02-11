"Разница будет все меньше": Гладкий сравнил любительский и профессиональный футбол Украины

Бывший форвард "Карпат" Александр Гладкий поделился мнением об уровне футбола в любителях и УПЛ/ПФЛ.

"Разница очень большая, потому что любительский и профессиональный футбол на самом деле это такая большая пропасть, скажем так. Все равно есть очень хорошие команды, очень хорошие футболисты, очень много футболистов, которые только закончили играть на профессиональном уровне. Но разница большая. Я считаю, что со временем она будет становиться все меньше и меньше", – предполагает Гладкий.