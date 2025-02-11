  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Почти 1400 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
В тренде

Почти 1400 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

Общие новости

395 единиц техники

Почти 1400 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

Zelenskiy Official

Новина українською

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1390 захватчиков, 13 вражеских танков, 31 бронемашину, 44 артсистемы и 1 средство ПВО.

Об этом информирует Геншеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 851 880 (+1390) человек,
  • танков - 10014 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 20844 (+31) ед,
  • артиллерийских систем - 22923 (+44) ед,
  • РСЗО - 1275 (+2) ед,
  • средства ПВО - 1060 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24755 (+132),
  • крылатые ракеты - 3056 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36807 (+169) ед,
  • специальная техника - 3741 (+1).
По теме
yellow-arrow
Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля
yellow-arrow
Цыганык: Герреро подписал контракт и расслабился? Нужно искать возможности, чтобы его мотивировать
yellow-arrow
"Разница будет все меньше": Гладкий сравнил любительский и профессиональный футбол Украины
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости