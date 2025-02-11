Почти 1400 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
395 единиц техники
Zelenskiy Official
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1390 захватчиков, 13 вражеских танков, 31 бронемашину, 44 артсистемы и 1 средство ПВО.
Об этом информирует Геншеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 851 880 (+1390) человек,
- танков - 10014 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 20844 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 22923 (+44) ед,
- РСЗО - 1275 (+2) ед,
- средства ПВО - 1060 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24755 (+132),
- крылатые ракеты - 3056 (+2),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 36807 (+169) ед,
- специальная техника - 3741 (+1).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кто соперник Забарного и Таловерова? Результат жеребьевки пятого круга Кубка Англии
- "Это не то что обижало – это бесило", - Дмитрулин вспомнил памятный матч против России в Москве
- Зубков - плохо, Батагов - хорошо, Сикан - мало. Известны оценки украинцам Трабзонспора за матч с Эюпспором
- Шахтер может подписать нападающего Динамо
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000