Келлог представит Трампу варианты прекращения войны в Украине - Bloomberg

Спецпосланник президента США Кит Келлог в ближайшие недели планирует представить Дональду Трампу варианты окончания российско-украинской войны. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По информации издания, Келлог планирует собрать мнения официальных лиц во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу. Кроме того, он посетит Киев и другие европейские столицы. Москву Келлог посещать не планирует.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими официальными лицами их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания для обеспечения сохранения любого мирного урегулирования.

"Хотя США вряд ли будут посылать собственные войска для этих усилий, они могут предоставить другие формы поддержки", - отметили источники.

Келлог будет призывать союзников увеличить расходы на оборону, что Трамп неоднократно требовал. Что касается давления на Москву, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против российского энергетического сектора, в том числе снизить так называемый верхний потолок цен на нефть и использовать замороженные российские активы.



Читайте такжеПредставители команды Трампа на этой неделе посетят в Киев, - Зеленский