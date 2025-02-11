  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Келлог представит Трампу варианты прекращения войны в Украине - Bloomberg
В тренде

Келлог представит Трампу варианты прекращения войны в Украине - Bloomberg

Общие новости

Уже в скором времени

Келлог представит Трампу варианты прекращения войны в Украине - Bloomberg

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спецпосланник президента США Кит Келлог в ближайшие недели планирует представить Дональду Трампу варианты окончания российско-украинской войны. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По информации издания, Келлог планирует собрать мнения официальных лиц во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу. Кроме того, он посетит Киев и другие европейские столицы. Москву Келлог посещать не планирует.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими официальными лицами их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания для обеспечения сохранения любого мирного урегулирования.

"Хотя США вряд ли будут посылать собственные войска для этих усилий, они могут предоставить другие формы поддержки", - отметили источники.

Келлог будет призывать союзников увеличить расходы на оборону, что Трамп неоднократно требовал. Что касается давления на Москву, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против российского энергетического сектора, в том числе снизить так называемый верхний потолок цен на нефть и использовать замороженные российские активы.

Читайте такжеПредставители команды Трампа на этой неделе посетят в Киев, - Зеленский

По теме
yellow-arrow
Кушлик: Руководствовался идеями Лобановского. Всего у него было 200 конспектов
yellow-arrow
"Пихал Милевскому и Алиеву". Дмитрулин рассказал о взаимоотношениях со скандальным дуэтом
yellow-arrow
Почти 1400 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
Украина США Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoynо (Київ)
11.02.2025 в 09:09
Ніяких перемовин з вбивцями Тільки повна капітуляція так званої росії і кордини 91 року
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Spokoynо (Київ)
11.02.2025 в 09:09
Ніяких перемовин з вбивцями Тільки повна капітуляція так званої росії і кордини 91 року
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
11.02.2025 в 10:29
Смотри не обделайся во сне.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости