"Пихал Милевскому и Алиеву". Дмитрулин рассказал о взаимоотношениях со скандальным дуэтом

Бывший полузащитник "Динамо", а ныне тренер ДЮФШ киевлян Юрий Дмитрулин вспомнил свою работу с Александром Алиевым и Артемом Милевским.

- В "Динамо"-2 ты поиграл со многими футболистами, которые позже были основными - с Зозулей, Кравцом, Олейником, Лысенко. Но, насколько я знаю, ты очень сильно пихал именно двум людям - Милевскому и Алиеву. Миля в одном из интервью говорил, что его в жизни никто так не прессовал, как ты.

- Первые фамилии, которые ты назвал - они пришли в "Динамо", когда я уже заканчивал, поэтому и вспомнить нечего. Милевского и Алиева пригласил Лобановский первый раз на сборы в Ялту, они молодые ребята были.

Почему пихал? Ребята не отрабатывали в защите - для меня это было странно при таком тренере, который у них был - Павел Яковенко. Хочу отбираю, хочу не отбираю. Как говорил Виктор Леоненко: вы мне дайте мяч и бегите к центру поля радуйтесь, потому что я сейчас забью гол. Для меня это было совершенно непонятно.

Если ты выходишь, тебе надо играть и в обороне, и в атаке. Поэтому там, где Милевский или Алиев где-то филонили - надо было и напихать, надо было гаркнуть. Это им еще повезло, что Лужного в команде не было", - сказал Дмитрулин.