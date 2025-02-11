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Кушлик: Руководствовался идеями Лобановского. Всего у него было 200 конспектов

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Вот это трудоголизм

Кушлик: Руководствовался идеями Лобановского. Всего у него было 200 конспектов

Та сама шапка Ольшанського

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Украинский специалист Петр Кушлык вспомнил свой опыт общения с легендарным тренером киевского "Динамо" Валерием Лобановским.

"В 1991 году был на тренировке у Лобановского, на практике. Меня уважал Валерий Васильевич, потому что я порекомендовал сначала Лужного в киевское "Динамо", а затем Михалика. Лобан говорил: "Петр, для тебя здесь место всегда будет".

Я же руководствовался идеями Лобановского. Во время моей практики Пузач дал мне две тетради с конспектами Лобановского. Я по ночам тайно переписывал конспекты почти три недели, чтобы успеть, пока они у него на руках.

Всего было 200 конспектов. У него было две большие тетради по 100 конспектов в одной и 100 - в другой. Тактика, теория и все такое. В Видзеве и в Литве мне помогли такие идеи. Мои команды бегали все 90 минут и даже в конце матча еще продолжали прессинговать. Хотелось бы еще поработать тренером, но все, к сожалению, смотрят на паспорт", - рассказал Кушлык.
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Валерий Лобановский Динамо (Киев) Петр Кушлык
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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