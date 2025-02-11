Россия запустила более 120 дронов и 19 ракет. Результаты работы ПВО

В ночь на 11 февраля враг нанес комбинированный удар ракетами различных типов базирования по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине. Всего применены до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Информация о типах и результатах боевой работы уточняется.

Также россияне атаковали 124 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов по направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Известно о сбитии 57 "шахедов" и БпЛА других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. 64 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкащина.