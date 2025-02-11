Генштаб ВСУ сообщил о поражении НПЗ в Саратовской области

Украинские военные атаковали ночью Саратовский нефтеперерабатывающий завод, пишет 11 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти.

НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут, дизельное топливо. Всего же - более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.