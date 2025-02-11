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Генштаб ВСУ сообщил о поражении НПЗ в Саратовской области

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Генштаб ВСУ сообщил о поражении НПЗ в Саратовской области

Генштаб ЗСУ

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Украинские военные атаковали ночью Саратовский нефтеперерабатывающий завод, пишет 11 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти.

НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут, дизельное топливо. Всего же - более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, над Саратовской областью за ночь уничтожили 18 беспилотников. Также была осуществлена атака в городе Энгельс

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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