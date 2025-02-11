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Остатки - 7 млн евро. УАФ представила финансовый отчет за 2024 год

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Остатки - 7 млн евро. УАФ представила финансовый отчет за 2024 год

Фото: із відкритих джерел

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Украинская ассоциация футбола презентовала финансовый отчет за 2024 год.

Общие поступления составили 29.1 млн евро, расходы - 21.8 млн евро. Остатки в семь миллионов евро станут "финансовой подушкой" для бюджета организации на 2025 год.

Напомним, с 12:00 президент УАФ Андрей Шевченко проводит пресс-конференцию в Доме футбола с отчетом за первый год работы в должности.

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Остатки - 7 млн евро. УАФ представила финансовый отчет за 2024 год - изображение 1

Остатки - 7 млн евро. УАФ представила финансовый отчет за 2024 год - изображение 2
Остатки - 7 млн евро. УАФ представила финансовый отчет за 2024 год - изображение 3
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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