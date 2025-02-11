Остатки - 7 млн евро. УАФ представила финансовый отчет за 2024 год

Украинская ассоциация футбола презентовала финансовый отчет за 2024 год.

Общие поступления составили 29.1 млн евро, расходы - 21.8 млн евро. Остатки в семь миллионов евро станут "финансовой подушкой" для бюджета организации на 2025 год.

Напомним, с 12:00 президент УАФ Андрей Шевченко проводит пресс-конференцию в Доме футбола с отчетом за первый год работы в должности.