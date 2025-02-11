Думают о перспективах. УАФ решила существенно увеличить расходы на одно из важных направлений

Украинская ассоциация футбола существенно увеличит расходы на детско-юношеский футбол

Если в 2024 году на это направление из бюджета УАФ было выделено 2.6 млн евро, то на 2025 год заложено 6.3 млн евро. Также на миллион евро будет увеличена статья расходов на арбитраж - с 2.3 до 3.3 млн евро.

Сейчас в Доме футбола проходит пресс-конференция команды президента УАФ Андрея Шевченко по итогам первого года его работы на этой должности.



Читайте такжеОстатки - 7 млн евро. УАФ представила финансовый отчет за 2024 год









