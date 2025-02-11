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УАФ создаст собственное мобильное приложение

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УАФ создаст собственное мобильное приложение

Фото: із відкритих джерел

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Сегодня, во вторник 11-го февраля, в Доме футбола состоялась пресс-конференция с участием главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, который выступил с отчетом за первый год работы в качестве президента, а также поделилися с общественностью планами на 2025 год.

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Во время события было объявлено об идее создания цифрового хаба — мобильного приложения УАФ, который станет новым уровнем взаимодействия с футболом для украинских болельщиков, которые смогут оперативно получать доступ к матчам, билетам, новостям, статистике и аналитике в одном и удобном месте.

УАФ создаст собственное мобильное приложение - изображение 1

Также отмечается, что была создана система электронного документооборота, а также ERP-система управления проектами. Все перешло из бумажных документом в цифровые.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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