УАФ создаст собственное мобильное приложение
Полная диджитализация
Фото: із відкритих джерел
Сегодня, во вторник 11-го февраля, в Доме футбола состоялась пресс-конференция с участием главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, который выступил с отчетом за первый год работы в качестве президента, а также поделилися с общественностью планами на 2025 год.
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Во время события было объявлено об идее создания цифрового хаба — мобильного приложения УАФ, который станет новым уровнем взаимодействия с футболом для украинских болельщиков, которые смогут оперативно получать доступ к матчам, билетам, новостям, статистике и аналитике в одном и удобном месте.
Также отмечается, что была создана система электронного документооборота, а также ERP-система управления проектами. Все перешло из бумажных документом в цифровые.
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