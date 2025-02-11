Шевченко: У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал уровень работы украинских рефери на пресс-конференции в Доме футбола.

"У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться, они обслуживают матчи Лиги чемпионов. Я верю в наших украинских арбитров, в наших силах перезапустить школу молодого арбитра. Мы можем привлекать международных консультантов, чтобы повысить качество молодых арбитров.

Арбитры - это такие же люди, они тоже могут ошибаться. Чтобы улучшить качество их работы, мы должны знать их потребности, что им нужно для работы. Очень важно сотрудничество с ними. Это такие же работники единой футбольной экосистемы в Украине", - сказал Шевченко.