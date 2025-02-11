Шевченко: У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться
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Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал уровень работы украинских рефери на пресс-конференции в Доме футбола.
"У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться, они обслуживают матчи Лиги чемпионов. Я верю в наших украинских арбитров, в наших силах перезапустить школу молодого арбитра. Мы можем привлекать международных консультантов, чтобы повысить качество молодых арбитров.
Арбитры - это такие же люди, они тоже могут ошибаться. Чтобы улучшить качество их работы, мы должны знать их потребности, что им нужно для работы. Очень важно сотрудничество с ними. Это такие же работники единой футбольной экосистемы в Украине", - сказал Шевченко.
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