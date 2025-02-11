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Шевченко: У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться

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Шевченко: У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал уровень работы украинских рефери на пресс-конференции в Доме футбола.

"У нас есть арбитры, которыми мы можем гордиться, они обслуживают матчи Лиги чемпионов. Я верю в наших украинских арбитров, в наших силах перезапустить школу молодого арбитра. Мы можем привлекать международных консультантов, чтобы повысить качество молодых арбитров.

Арбитры - это такие же люди, они тоже могут ошибаться. Чтобы улучшить качество их работы, мы должны знать их потребности, что им нужно для работы. Очень важно сотрудничество с ними. Это такие же работники единой футбольной экосистемы в Украине", - сказал Шевченко.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.02.2025 в 14:17
а гордость это наши бестолковые тренера
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0
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.02.2025 в 14:17
а гордость это наши бестолковые тренера
Ответить
1
0

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