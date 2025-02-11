УАФ взяла на себя один из пунктов расходов УПЛ и ПФЛ
Решили вопрос
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская ассоциация футбола (УАФ) будет платить за клубы УПЛ и ПФЛ аттестационные взносы.
Как рассказал на пресс-конференции в Доме футбола генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, в процессе аудита выяснилось, что ассоциация получала от УЕФА средства на систему лицензирования клубов, но клубы дополнительно платили эти взносы.
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В текущем сезоне взнос был уменьшен, а со следующего сезона УАФ уже будет полностью покрывать за счет УЕФА аттестацию клубов УПЛ и ПФЛ.
Читайте такжеДумают о перспективах. УАФ решила существенно увеличить расходы на одно из важных направлений
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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