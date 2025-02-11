Шевченко: Тимощука для меня и для украинского футбола не существует
Коротко и ясно
UA-Football
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко ответил на вопрос относительно выигрыша бывшего полузащитника национальной сборной Анатолия Тимощука в суде CAS.
"Тимощука не существует, и не буду существовать в украинском футболе. Это позиция украинского сообщества. Он выиграл апелляцию, но это не мы принимали решение. Для меня, и для нас всех он не существует", - сказал Андрей Шевченко.
В конце 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону Тимощука в апелляции последнего против санкций со стороны УАФ относительно лишения титулов.
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