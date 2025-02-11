  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко: Тимощука для меня и для украинского футбола не существует
В тренде

Шевченко: Тимощука для меня и для украинского футбола не существует

Общие новости
Обновлено

Коротко и ясно

Шевченко: Тимощука для меня и для украинского футбола не существует

UA-Football

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко ответил на вопрос относительно выигрыша бывшего полузащитника национальной сборной Анатолия Тимощука в суде CAS.

"Тимощука не существует, и не буду существовать в украинском футболе. Это позиция украинского сообщества. Он выиграл апелляцию, но это не мы принимали решение. Для меня, и для нас всех он не существует", - сказал Андрей Шевченко.

В конце 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону Тимощука в апелляции последнего против санкций со стороны УАФ относительно лишения титулов.

Читайте такжеНациональная сборная Украины получила свой собственный автобус

По теме
yellow-arrow
"Поддерживаю президента". Шевченко ответил на вопрос о Каладзе
yellow-arrow
Шевченко подтвердил, что УАФ работает над приглашением топ-тренера в Украину
yellow-arrow
Провокационный вопрос. Шевченко прокомментировал свое резидентство Великобритании
Андрей Шевченко Украина Анатолий Тимощук УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости