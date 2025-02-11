Шевченко: Тимощука для меня и для украинского футбола не существует

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко ответил на вопрос относительно выигрыша бывшего полузащитника национальной сборной Анатолия Тимощука в суде CAS.

"Тимощука не существует, и не буду существовать в украинском футболе. Это позиция украинского сообщества. Он выиграл апелляцию, но это не мы принимали решение. Для меня, и для нас всех он не существует", - сказал Андрей Шевченко.