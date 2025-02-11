Провокационный вопрос. Шевченко прокомментировал свое резидентство Великобритании
Горячая тема для обсуждений
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Во время пресс-конференции президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко прозвучал вопрос от блогера Игоря Бурбаса относительно его налогового статуса, поскольку по информации бывшего журналиста, глава УАФ пока остается резидентом Великобритании.
"Это политический вопрос. Я думаю, что будет правильно, если вы сделаете более серьезный запрос. Мне хотелось бы от вас конкретики. Вы можете направить запросы по всем вопросам, которые вас интересуют, но более конкретные, потому что размыто и непонятно вообще, о чем вы говорите. Возможно, понадобится потребность в юристе".
"Я резидент Великобритании. Я имею полное право находиться в Украине столько, сколько мне нужно для того, чтобы выполнять свою работу", — добавил Шевченко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сегодня, во вторник 11-го февраля, в Доме футбола Андрей Шевченко выступил с отчетом за первый год работы в качестве президента УАФ, где поделился с общественностью планами на 2025 год. В частности была представлена идея создания цифрового хаба — мобильного приложения УАФ.
Популярное сейчас
- Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Тренер ФК Пробий: Когда увидел результат жеребьевки ¼ финала КУ, то пришло ощущение, что мы недоработали
- Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля
- Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь "прощать своих врагов"
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены