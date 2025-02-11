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Провокационный вопрос. Шевченко прокомментировал свое резидентство Великобритании

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Провокационный вопрос. Шевченко прокомментировал свое резидентство Великобритании

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Во время пресс-конференции президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко прозвучал вопрос от блогера Игоря Бурбаса относительно его налогового статуса, поскольку по информации бывшего журналиста, глава УАФ пока остается резидентом Великобритании.

"Это политический вопрос. Я думаю, что будет правильно, если вы сделаете более серьезный запрос. Мне хотелось бы от вас конкретики. Вы можете направить запросы по всем вопросам, которые вас интересуют, но более конкретные, потому что размыто и непонятно вообще, о чем вы говорите. Возможно, понадобится потребность в юристе".

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"Я резидент Великобритании. Я имею полное право находиться в Украине столько, сколько мне нужно для того, чтобы выполнять свою работу", — добавил Шевченко.

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Напомним, что сегодня, во вторник 11-го февраля, в Доме футбола Андрей Шевченко выступил с отчетом за первый год работы в качестве президента УАФ, где поделился с общественностью планами на 2025 год. В частности была представлена идея создания цифрового хаба — мобильного приложения УАФ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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