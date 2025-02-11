Шевченко подтвердил, что УАФ работает над приглашением топ-тренера в Украину

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что ассоциация находится в процессе переговоров с бывшим главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, а также со специалистами для проведения семинаров.

"Я никогда не даю обещаний, но могу сказать, что продолжается процесс переговоров. Мы сделаем все возможное, чтобы он приехал. Продолжаются переговоры с различными специалистами, которые могут прибыть в Украину и у нас появится возможность получить знания от них", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 годы. Сейчас немецкий специалист работает в системе "Ред Булл".



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