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Шевченко подтвердил, что УАФ работает над приглашением топ-тренера в Украину

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Переговори идут

Шевченко подтвердил, что УАФ работает над приглашением топ-тренера в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что ассоциация находится в процессе переговоров с бывшим главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, а также со специалистами для проведения семинаров.

"Я никогда не даю обещаний, но могу сказать, что продолжается процесс переговоров. Мы сделаем все возможное, чтобы он приехал. Продолжаются переговоры с различными специалистами, которые могут прибыть в Украину и у нас появится возможность получить знания от них", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 годы. Сейчас немецкий специалист работает в системе "Ред Булл".

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Андрей Шевченко Юрген Клопп тренер УАФ
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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