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"Поддерживаю президента". Шевченко ответил на вопрос о Каладзе

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"Поддерживаю президента". Шевченко ответил на вопрос о Каладзе

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Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал высказывания об Украине своего бывшего одноклубника в «Динамо», а ныне грузинского политика Кахи Каладзе.

"Я не общаюсь с Каладзе, я поддерживаю нашего президента в этом вопросе. Для меня Каладзе не существует", - сказал Шевченко на пресс-конференции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против властей Грузии. В частности, в санкционный список попал и Каладзе.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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