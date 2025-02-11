"Поддерживаю президента". Шевченко ответил на вопрос о Каладзе
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UA-Football
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал высказывания об Украине своего бывшего одноклубника в «Динамо», а ныне грузинского политика Кахи Каладзе.
"Я не общаюсь с Каладзе, я поддерживаю нашего президента в этом вопросе. Для меня Каладзе не существует", - сказал Шевченко на пресс-конференции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против властей Грузии. В частности, в санкционный список попал и Каладзе.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Александр Бураков
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