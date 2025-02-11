Шевченко рассказал о судьбе завода по производству полей в Краматорске
Мало что прояснилось
UA-Football
Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос относительно завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей в Краматорске.
"Завод есть. Он арестован АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов), мы следим дальше, что агентство дальше будет с ним делать. Завод есть. Я не знаю, в каком он состоянии, туда трудно попасть. У нас ездила группа людей шесть-семь месяцев назад, чтобы проверить в каком он состоянии. Туда он был "прилет". Информацию по заводу нам предоставляет АРМА", - сказал Шевченко.
В ночь с 25 на 26 июля 2024 года Россия нанесла ракетный удар по промзоне Краматорска, в результате чего возник пожар на территории Старокраматорского машиностроительного завода. В результате пожара сгорело и имущество завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей, которое теперь не подлежит восстановлению.
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