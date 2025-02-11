Верховная Рада поддержала закупку двух российских реакторов для ХАЭС
Стоимость закупки будет ориентировочно составлять 1 млрд долларов
фото из свободных источников
Парламент поддержал закупку двух реакторов для Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Власть дала старт "Большому атомному "крадівництву" и трату 1 млрд $ на российский реактор. Теперь десятки миллиардов с поднятия вам и всему населению тарифов пойдет куда-то в Болгарию для покупки российских реакторов! Хорошо (если так можно сказать в этой ситуации), что это - разрешение только на покупку, а не начало строительства. Поэтому украдут пока не все 300 млрд грн, а чуть меньше", - отметил он.
Какие фракции поддержали решение
Слуга народа - 190;
Европейська Солідарність - 0;
Батьківщина - 15;
Платформа за життя і мир - 16;
За майбутнє - 9;
Голос - 0;
Довіра - 14;
Відновлення України - 12;
внефракционные - 5.
В январе 2025 года Комитет Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 г. парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства за сумму более 600 млн евро.
Хмельницкая АЭС находится на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).
На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 – на 25%.
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