Верховная Рада поддержала закупку двух российских реакторов для ХАЭС

Парламент поддержал закупку двух реакторов для Хмельницкой АЭС.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Власть дала старт "Большому атомному "крадівництву" и трату 1 млрд $ на российский реактор. Теперь десятки миллиардов с поднятия вам и всему населению тарифов пойдет куда-то в Болгарию для покупки российских реакторов! Хорошо (если так можно сказать в этой ситуации), что это - разрешение только на покупку, а не начало строительства. Поэтому украдут пока не все 300 млрд грн, а чуть меньше", - отметил он.

Какие фракции поддержали решение

Слуга народа - 190;

Европейська Солідарність - 0;

Батьківщина - 15;

Платформа за життя і мир - 16;

За майбутнє - 9;

Голос - 0;

Довіра - 14;

Відновлення України - 12;

внефракционные - 5.

В январе 2025 года Комитет Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 г. парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства за сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС находится на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 – на 25%.