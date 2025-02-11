  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Черниговщине псевдополицейские похитили двух мобилизованных из военного автобуса
В тренде

На Черниговщине псевдополицейские похитили двух мобилизованных из военного автобуса

Общие новости

В результате спецоперации преступники задержаны

На Черниговщине псевдополицейские похитили двух мобилизованных из военного автобуса

npu.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Черниговской области двое молодых людей на легковушке подрезали и остановили автобус, который перевозил мобилизованный, и под видом полицейских забрали у военных двух мобилизованных. Правоохранители уже задержали причастных к противоправным действиям мужчин, одного из военнообязанных еще ищут.

Читайте такжеВерховная Рада поддержала закупку двух российских реакторов для ХАЭС

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"9 февраля около 2.00 часов в полицию поступило сообщение от военных о том, что в Черниговском районе водитель легкового автомобиля Audi „подрезал" на дороге автобус с военнослужащими. Из легковушки вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали "удостоверение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчины требовали у старшего группы военнослужащих передать им двух военнообязанных. В случае отказа и попыток сопротивляться они угрожали открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Выведя двух мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свою машину и уехали в неизвестном направлении.

Как установило следствие, фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами, имея целью инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За такие действия злоумышленники получили вознаграждение - по $5 тыс. за каждого из двух военнообязанных.

По результатам полицейской спецоперации оперативники уголовного розыска совместно со следователями полиции Черниговщины при силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД разыскали в Киевской области причастных к преступлению. Совместно с СБУ псевдополицейские задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ими оказались жители Киевской области и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, в порядке ст. 208 задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются. Досудебное расследование продолжается.

По теме
yellow-arrow
Шахтер подписал 18-летнего вингера из Хорватии, - Transfermarkt
yellow-arrow
Верховная Рада поддержала закупку двух российских реакторов для ХАЭС
yellow-arrow
Сумасшедший матч, сумасшедшая серия пенальти. Динамо U-19 - Аталанта U-19 3:3 (6:7). Видео голов и обзор матча
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
11.02.2025 в 17:29
Сразу два Робин Гуда
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
Gudvin85 (Киев)
11.02.2025 в 17:29
Сразу два Робин Гуда
Ответить
1
0
avatar
Bаrcelinius
11.02.2025 в 17:12
То ли ещё будет...
Ответить
1
1
shura73 (угледар)
11.02.2025 в 17:22
когда-нибудь ты пархатый догавкаешься
Ответить
0
3
Gudvin85 (Киев)
11.02.2025 в 17:30
АлекСашка, не забудь перелогиниться, когда минусики будешь ставить
 
1
0
shura73 (угледар)
11.02.2025 в 17:36
sticker
 
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости