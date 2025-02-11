"Главное требование к арбитру – это профессионализм", - Монзуль рассказала о подготовке украинских арбитров

Глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль рассказала о том, какие инновации Ассоциация собирается внедрять в подготовке украинских арбитров.

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"На сегодняшний день главное требование к арбитру – это профессионализм. Что означает "профессионализм"? Это комплекс, состоящий из морально-этической стороны, физической готовности, теоретической готовности и профессионального отношения.

Благодаря УАФ наши арбитры получили Power watch, благодаря которым Комитет арбитров может контролировать физическую готовность и подготовку футбольных арбитров к матчу. То есть предоставляется специальная программа физических нагрузок. После этого арбитр потренировался, берет свои часы, сбрасывает в специальную программу – и идет анализ этой тренировки.

Это все учитывается при назначении на матч. Учитываются следующие критерии: ответственность матча, история встреч этого арбитра с данными командами. Очень важный аспект – моральное и физическое состояние арбитра в день перед матчем. Это все учитывается в комплексе, есть индивидуальный подход и есть назначение на матчи.

Ротация арбитров прозрачна, Комитет арбитров рассматривает все критерии к арбитру. Если арбитр отвечает этим критериям – он может перейти в другую лигу – как выше, так и ниже. Все зависит от человека – от его отношения, от его морального и физического состояния.

Есть сборы УПЛ, Первой, Второй лиг, U-19 и женщин. Есть летние и зимние сборы. Там задается направление по критериям, например, игры рукой или инцидентов в штрафной. Сдаются также теоретические тесты по правилам игры и физические. Они изменены немного, потому что в каждой стране физические тесты разные. Для арбитров сейчас у нас в Украине мы сдаем такие же, как и в УЕФА.

Встречи – это 2 семинара в осенней и весенней частях. Идет анализ проделанной работы, затем сдаются промежуточные тесты – и после этого арбитр имеет возможность обслуживать соревнования в своей лиге", – сказала Монзуль.