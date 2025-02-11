"Хочу, чтобы в нашей стране произошло какое-то правосудие", - вице-президент УАФ подал в суд на Бурбаса

Вице-президент УАФ Александр Шевченко подтвердил, что подал в суд на бывшего журналиста Игоря Бурбаса, и рассказал, почему сделал это.

– Да, это правда. Я не знаю, как по-другому реагировать на блогеров, которые постоянно создают какие-то клеветы на меня. А как я должен реагировать? Спускаться к ним на какие-то площадки и ни о чем говорить?

Потому что большинство того, что они говорят – вообще неправда. Не только обо мне, а вообще о многом. Я цивилизованный человек – а как по-другому я должен реагировать на это? Я считаю, что в цивилизованной стране нужно идти в суд и выяснять этот вопрос в суде.

– Общались ли вы лично?

– После того как он себя повел, сейчас у меня общение с ним может быть исключительно в суде. Потому что то, что говорит этот человек, – это провокационно. Тебя обзывают какими-то плохими словами, говорят о твоих плохих действиях – я на это как могу среагировать? Только пойти в суд. А что мне нужно с ним сделать? Какой другой вариант?

Я хочу, чтобы в нашей стране произошло какое-то правосудие, где действительно будет четко направленная ​​история на то, что должна быть определена правда. Потому что это же оскорбляет, наверное, журналистику в целом.

Когда мы понимаем, что человек может говорить что угодно, молчать я не могу. Если я молчу, то я, типа, это принимаю. А с другой стороны, я вообще не реагирую, если честно, на то, что они говорят. Время от времени кто-то может мне позвонить и сказать: "Знаешь, о тебе там кто-то говорит". А я не смотрю их передачи, они меня не интересуют. Почему? Объясняю.

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Давайте о том человеке, который на этаж ниже. Этот человек четко работал здесь, получал зарплату, работал с Павелко. Сегодня этот человек несет постоянно одно и то же, только против сегодняшней работы УАФ, против Андрея Николаевича, против меня.

Мне понятно, почему он это делает – потому что он здесь работал, получал зарплату. Причем у меня там большой вопрос: что он делал здесь и в какое время он здесь находился? Но на сегодня я понимаю, что он просто продолжает выполнять какие-то задачи, и все. Потому что то, что он говорит – иногда мы просто смеемся, если честно.

– Он часто говорит о каком-то конфликте внутри команды между вами и другим вице-президентом.

– Смотрите, я на работе есть? Другой вице-президент – у нас, в принципе, их немного, есть Сергей Станиславович, и есть Павел Михайлович. Знаете, если я с кем-то конфликтую – как, например, с госпожой Сагайдак, – это ощутимо. Я ни с кем не конфликтовал, не ругался вообще.