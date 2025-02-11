Минобороны запустило проект "Контракт 18-24": миллион за год, льготы и подготовка по стандартам НАТО
Мотивация идти служить на контракт для молодежи
фото из свободных источников
В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как отметили в ведомстве, в рамках проекта "Контракт 18-24" украинцы 18-24 лет получат новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональная боевая подготовка по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия.
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При этом контракт подписывается на добровольном основании, это не мобилизация и обязательство.
"Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Для тех, кто подписывает контракт, предусмотрена выплата в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы.
При этом добровольцы каждый месяц будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен. Также для них будут предусмотрены такие льготы:
- "нулевая" ипотека;
- обучение за государственные средства;
- бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование;
- компенсация аренды жилья на время службы;
- выбор части и специальности;
- право на выезд за границу после года службы.
После завершения действия контракта парней освобождают от мобилизации на 12 месяцев.
Подать заявку можно на сайте или через приложение "Резерв+" после ближайшего обновления. После этого - консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.
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