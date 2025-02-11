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Минобороны запустило проект "Контракт 18-24": миллион за год, льготы и подготовка по стандартам НАТО

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Мотивация идти служить на контракт для молодежи

Минобороны запустило проект "Контракт 18-24": миллион за год, льготы и подготовка по стандартам НАТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, в рамках проекта "Контракт 18-24" украинцы 18-24 лет получат новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональная боевая подготовка по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия.

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При этом контракт подписывается на добровольном основании, это не мобилизация и обязательство.

"Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Для тех, кто подписывает контракт, предусмотрена выплата в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы.

При этом добровольцы каждый месяц будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен. Также для них будут предусмотрены такие льготы:

  • "нулевая" ипотека;
  • обучение за государственные средства;
  • бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование;
  • компенсация аренды жилья на время службы;
  • выбор части и специальности;
  • право на выезд за границу после года службы.

После завершения действия контракта парней освобождают от мобилизации на 12 месяцев.

Подать заявку можно на сайте или через приложение "Резерв+" после ближайшего обновления. После этого - консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
11.02.2025 в 23:01
У нас десятки тысяч бойцов, до сих не получившие компенсацию за ранения еще в 22 году. За погибших вообще молчу, там без вариантов что то получить. А они про милионые контракты..... безумцы.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
11.02.2025 в 23:01
У нас десятки тысяч бойцов, до сих не получившие компенсацию за ранения еще в 22 году. За погибших вообще молчу, там без вариантов что то получить. А они про милионые контракты..... безумцы.
Ответить
0
0

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