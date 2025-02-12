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На Ривненщине во время проверки документов неизвестные избили сотрудников ТЦК

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Нападавшие скрылись с места происшествия, но их уже объявили в розыск

На Ривненщине во время проверки документов неизвестные избили сотрудников ТЦК

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 11 февраля, в одном из районов Ровненской области мужчины мобилизационного возраста напали на работников ТЦК, когда те проверяли военно-учетные документы. Нападавших разыскивают.

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Об этом сообщил Ровненский областной ТЦК и СП.

"Сегодня, в одном из районов Ривненской области, во время проверки военно-учетных документов, лица мобилизационного возраста совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП во время выполнения последними своих служебных полномочий, нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место нападения приехали дополнительные экипажи полиции и кареты "скорой" - жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Нападавшие скрылись с места происшествия, но их уже объявили в розыск.

В ТЦК напомнили, что согласно закону, за препятствование деятельности ВСУ нарушителей наказывают до 8 лет тюрьмы, а за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой людей, - до 10 лет.

Кроме того, за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества можно получить от штрафа до лишения свободы на 3 года, добавили там.

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