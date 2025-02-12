На Ривненщине во время проверки документов неизвестные избили сотрудников ТЦК
Нападавшие скрылись с места происшествия, но их уже объявили в розыск
фото из свободных источников
Во вторник, 11 февраля, в одном из районов Ровненской области мужчины мобилизационного возраста напали на работников ТЦК, когда те проверяли военно-учетные документы. Нападавших разыскивают.
Об этом сообщил Ровненский областной ТЦК и СП.
"Сегодня, в одном из районов Ривненской области, во время проверки военно-учетных документов, лица мобилизационного возраста совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП во время выполнения последними своих служебных полномочий, нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место нападения приехали дополнительные экипажи полиции и кареты "скорой" - жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Нападавшие скрылись с места происшествия, но их уже объявили в розыск.
В ТЦК напомнили, что согласно закону, за препятствование деятельности ВСУ нарушителей наказывают до 8 лет тюрьмы, а за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой людей, - до 10 лет.
Кроме того, за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества можно получить от штрафа до лишения свободы на 3 года, добавили там.
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