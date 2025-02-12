Возвращение Коваленко, поражение Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, фантастический матч в Манчестере. Главные новости за 11 февраля
Интересные новости за 11 февраля, которые вы могли пропустить
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Проведя полгода без команды, Виктор подписал полноценный контракт с "Эмполи". Напомним, что Коваленко уже выступал за итальянскую команду в прошлом сезоне на правах аренды с "Аталанты" и успел в 17 матчах отличиться 2 голами. Летом украинский полузащитник расторг контракт с бергамасками и до сих пор находился без клуба. Текущее соглашение Коваленко с "Эмполи" рассчитано до 30 июня 2025 года.
Украина потеряла последних представителей в еврокубках
Молодежные команды "Динамо" и "Шахтера" прекратили борьбу в юношеской Лиге чемпионов. Киевляне вели по ходу матча с "Аталантой" 3:1, но не удержали преимущество и сыграли 3:3. В серии пенальти точнее были итальянцы 7:6.
Дончане без вариантов уступили "Гоффенхайму" со счетом 5:1. "Шахтер" завершал матч восемью игроками, ведь "горняки" умудрились получить 3 красные карты, 2 из которых на последних минутах.
"Феерический матч "Манчестер Сити" и "Реала"
Волей жребия команды встретились уже на стадии 1/16 финала Лиги чемпионов, ведь не смогли квалифицироваться в восьмерку лучших на основном этапе. По ходу матча англичане дважды вели в счете, но мадридцы в своем стиле на последних минутах вырвали победу и создали себе гандикап перед ответным матчем.
"ПСЖ" и дортмундская "Боруссия" сделали шаг к 1/8 финала Лиги чемпионов
Оба коллектива на выезде разгромили своих соперников со счетом 3:0. Парижане обыграли соседей по Лиге 1 – "Брест". Немецкий коллектив не заметил сопротивления со стороны лиссабонского "Спортинга". В этих парах на 99% уже определились участники 1/8 финала тутрира.
"Ювентус" минимально обыграл "ПСВ"
Самая большая интрига после первого игрового дня в плей-офф Лиги чемпионов присутствует в паре "Ювентус" - "ПСВ". Дома туринцы минимально одолели своего соперника, а теперь свое преимущество нужно будет доказать еще и в гостях.
"Шахтер" подписал еще одного игрока
Очередным новичком "горняков" стал молодой хорватский вингер Лукас Захора из загребского "Динамо". Текущий сезон Лукас доиграет в "Дубраве", а к "Шахтеру" присоединится уже летом.
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