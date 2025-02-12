Возвращение Коваленко, поражение Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, фантастический матч в Манчестере. Главные новости за 11 февраля

Коваленко вернулся в "Эмполи"

Проведя полгода без команды, Виктор подписал полноценный контракт с "Эмполи". Напомним, что Коваленко уже выступал за итальянскую команду в прошлом сезоне на правах аренды с "Аталанты" и успел в 17 матчах отличиться 2 голами. Летом украинский полузащитник расторг контракт с бергамасками и до сих пор находился без клуба. Текущее соглашение Коваленко с "Эмполи" рассчитано до 30 июня 2025 года.

Украина потеряла последних представителей в еврокубках

Молодежные команды "Динамо" и "Шахтера" прекратили борьбу в юношеской Лиге чемпионов. Киевляне вели по ходу матча с "Аталантой" 3:1, но не удержали преимущество и сыграли 3:3. В серии пенальти точнее были итальянцы 7:6.

Дончане без вариантов уступили "Гоффенхайму" со счетом 5:1. "Шахтер" завершал матч восемью игроками, ведь "горняки" умудрились получить 3 красные карты, 2 из которых на последних минутах.

"Феерический матч "Манчестер Сити" и "Реала"

Волей жребия команды встретились уже на стадии 1/16 финала Лиги чемпионов, ведь не смогли квалифицироваться в восьмерку лучших на основном этапе. По ходу матча англичане дважды вели в счете, но мадридцы в своем стиле на последних минутах вырвали победу и создали себе гандикап перед ответным матчем.

"ПСЖ" и дортмундская "Боруссия" сделали шаг к 1/8 финала Лиги чемпионов

Оба коллектива на выезде разгромили своих соперников со счетом 3:0. Парижане обыграли соседей по Лиге 1 – "Брест". Немецкий коллектив не заметил сопротивления со стороны лиссабонского "Спортинга". В этих парах на 99% уже определились участники 1/8 финала тутрира.

"Ювентус" минимально обыграл "ПСВ"

Самая большая интрига после первого игрового дня в плей-офф Лиги чемпионов присутствует в паре "Ювентус" - "ПСВ". Дома туринцы минимально одолели своего соперника, а теперь свое преимущество нужно будет доказать еще и в гостях.

"Шахтер" подписал еще одного игрока

Очередным новичком "горняков" стал молодой хорватский вингер Лукас Захора из загребского "Динамо". Текущий сезон Лукас доиграет в "Дубраве", а к "Шахтеру" присоединится уже летом.