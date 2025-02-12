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Более тысячи оккупантов и система ПВО. Генштаб подытожил потери россиян за сутки

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Более тысячи оккупантов и система ПВО. Генштаб подытожил потери россиян за сутки

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1150 захватчиков, 27 бронемашин, 53 артсистемы и 121 единицу автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения:

  • личного состава - около 853 030 (+1150) человек,
  • танков - 10023 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 20871 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 22976 (+53) ед,
  • РСЗО - 1276 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1061 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 24919 (+164),
  • крылатые ракеты - 3057 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36928 (+121) ед,
  • специальная техника - 3742 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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