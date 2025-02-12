Более тысячи оккупантов и система ПВО. Генштаб подытожил потери россиян за сутки
Обновленные цифры
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1150 захватчиков, 27 бронемашин, 53 артсистемы и 121 единицу автотехники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения:
- личного состава - около 853 030 (+1150) человек,
- танков - 10023 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 20871 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 22976 (+53) ед,
- РСЗО - 1276 (+1) ед,
- средства ПВО - 1061 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 24919 (+164),
- крылатые ракеты - 3057 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 36928 (+121) ед,
- специальная техника - 3742 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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