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Россия ударила ночью 123 БПЛА и 6 ракетами - есть разрушения и пострадавшие

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Россия ударила ночью 123 БПЛА и 6 ракетами - есть разрушения и пострадавшие

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 12 февраля враг нанес удар баллистическими ракетами "Искандер-М" (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Шесть пусков осуществлено из Брянской обл. и один - из Крыма.

Также россияне атаковали 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов по направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Известно о сбитии шести баллистических ракет и 71-го беспилотника в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 40 вражеских дронов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

В частности, в Киеве в результате удара погиб один человек, четверо пострадали, среди них ребенок.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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