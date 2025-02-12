Россия ударила ночью 123 БПЛА и 6 ракетами - есть разрушения и пострадавшие
Досталось и столице
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 12 февраля враг нанес удар баллистическими ракетами "Искандер-М" (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Шесть пусков осуществлено из Брянской обл. и один - из Крыма.
Также россияне атаковали 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов по направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Известно о сбитии шести баллистических ракет и 71-го беспилотника в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 40 вражеских дронов - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.
В частности, в Киеве в результате удара погиб один человек, четверо пострадали, среди них ребенок.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:3. Ожидания от матча оправдались на все 100%
- "Нужно сказать честно и открыто", - Срна неожиданно высказался об отрыве Динамо от Шахтера
- Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола