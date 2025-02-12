Зеленский - о ночном обстреле: Путин не готовится к миру. Этот террор не прекратится сам по себе
Призвал увеличить давление на агрессора
Getty Images_
Президент Укпаины Владимир Зеленский отреагировал на
"Повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура. На местах работают все наши службы - помогают людям, ликвидируют последствия этого террора. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким.
Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. Путин не готовится к миру - он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", - написал глава государства в Telegram.
Популярное сейчас
- "Где твой Золотой мяч?": болельщики Манчестер Сити – Винисиусу. Бразилец ответил
- Победа Реала над Ман Сити, возвращение Коваленко, поражения Динамо и Шахтера U-19. Главные новости за 11 февраля
- Неожиданно. Центрбек Динамо вошел в список игроков, которые могут заменить легенду Ливерпуля
- Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены