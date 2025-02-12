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Зеленский - о ночном обстреле: Путин не готовится к миру. Этот террор не прекратится сам по себе

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Призвал увеличить давление на агрессора

Зеленский - о ночном обстреле: Путин не готовится к миру. Этот террор не прекратится сам по себе

Getty Images_

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Укпаины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку Украины российскими дронами и баллистикой.

"Повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура. На местах работают все наши службы - помогают людям, ликвидируют последствия этого террора. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким.

Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. Путин не готовится к миру - он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", - написал глава государства в Telegram.

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