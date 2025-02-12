Зеленский рассказал о попытке покушения на него в 2022 году - тогда погибли люди

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытке покушения на него в начале полномасштабного вторжения.

"С чем пришли в этот раз россияне. Когда они были возле Киева, окружили Киев и оккупировали 50% нашей страны. Они пускали ультиматум, он был похож на Минск, но он был еще жестче. Они хотели поставить ультиматум, чтобы мы предали полностью нашим национальным интересам. То есть все эти слова: денацификация, демилитаризация, чтобы у нас не было армии, чтобы их люди пророссийские руководили государством, много всего, чтобы мы признали и отдали территории юридически и тому подобное. Чтобы русский язык был официальным.

Я сказал, что этого не может быть, потому что здесь нарушение прав людей, Конституции, полная измена. Мы не пойдем на ультиматум Путина. Все отправляли сюда разных посыльных. Многие приходили и говорили, что завтра нас оккупируют, надо бежать и тому подобное. Многие лидеры мне звонили и говорили, что надо выезжать. Было давление с разных сторон, были люди, которые хотели убить, были выстрелы и тому подобное. Погибли некоторые люди здесь внутри нашего Офиса. Были другие люди, которые защищали, была высадка десанта. Параллельно с этим были ультиматумы, звонки от разных людей", - заявил глава государства в интервью The Guardian.