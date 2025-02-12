Задерживал лично Малюк: СБУ разоблачила топового шпиона ФСБ в своих рядах

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении "крысы" ФСБ России в своих рядах. Задерживал его лично глава СБУ Василий Малюк.

По данным источников ряда СМИ, предателем оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

"Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу.

Самоочищение СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды - он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, - но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и выявляем, и документируем, и задерживаем", - сказал Малюк.