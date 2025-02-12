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Никаких повторений Минских соглашений. Рютте назвал общие позиции НАТО и США по войне в Украине

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Никаких повторений Минских соглашений. Рютте назвал общие позиции НАТО и США по войне в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен обеспечить Украине наилучшую возможную позицию перед любыми переговорами по завершению войны и не допустить сценарий Минских договоренностей.

"Мы координируем работу с командой президента Трампа на всех уровнях, и мы провели очень позитивные разговоры на этой неделе. Многие высокопоставленные американские чиновники посещают Европу, здесь, в НАТО, но также, конечно, в Мюнхене, на конференции по вопросам безопасности.

И есть совпадение взглядов, что мы должны убедиться, во-первых, что Украина окажется в наилучшей возможной позиции для начала переговоров, и, во-вторых, убедиться, что независимо от того, что выйдет из этих переговоров, и когда это произойдет, мы должны быть уверены коллективно и коллективно гарантировать, что то, что выйдет из этого, будет прочным. Так что никаких повторений того, что мы имели с Минскими соглашениями", - подчеркнул он.

В среду, 12 февраля, в Брюсселе началось 26-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн".

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Украина США НАТО Марк Рютте война с россией
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Источник:
Espreso
Опубликовал: Александр Бураков
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