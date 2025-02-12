Никаких повторений Минских соглашений. Рютте назвал общие позиции НАТО и США по войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен обеспечить Украине наилучшую возможную позицию перед любыми переговорами по завершению войны и не допустить сценарий Минских договоренностей.

"Мы координируем работу с командой президента Трампа на всех уровнях, и мы провели очень позитивные разговоры на этой неделе. Многие высокопоставленные американские чиновники посещают Европу, здесь, в НАТО, но также, конечно, в Мюнхене, на конференции по вопросам безопасности.

И есть совпадение взглядов, что мы должны убедиться, во-первых, что Украина окажется в наилучшей возможной позиции для начала переговоров, и, во-вторых, убедиться, что независимо от того, что выйдет из этих переговоров, и когда это произойдет, мы должны быть уверены коллективно и коллективно гарантировать, что то, что выйдет из этого, будет прочным. Так что никаких повторений того, что мы имели с Минскими соглашениями", - подчеркнул он.