Хацкевич: Когда меня кто-то хотел пригласить, у Суркиса был отключен факс

Бывший полузащитник и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопрос о своем возможном трансфере в один из иностранных клубов во время выступлений за "бело-синих".

"Всегда говорю, что в то время, когда меня кто-то хотел пригласить, у Игоря Михайловича (Суркиса - прим.) был отключен факс (смеется). Агентов тогда не было. Может, если бы хоть один был, то помог бы. Шучу, конечно. Предложения, видимо, были, но не все до меня доходило. В конце концов, я играл в команде, которая входила в пятерку лучших в Европе, мне грех было на что-то жаловаться. Условия мы тоже имели неплохие. Мне уже было 26-27, чувствовал себя вроде бы неплохо.

Теперь понимаю, что, может, стоило поехать в команду ниже уровнем, чтобы узнать другой быт, язык, менталитет. Но тогда казалось, что уходить из "Динамо" нет смысла. Конечно, когда за Шевченко давали 20 миллионов долларов и он переходил в "Милан", это был уровень. Туда потом пошел Каладзе. Ребров ушел в "Тоттенхэм", Лужный - в "Арсенал", Максимов - в "Вердер", который был среди лидеров Бундеслиги, Калитвинцев - в "Трабзонспор". Думаю, если бы клубы такого масштаба приглашали меня, никто бы держать не стал. Хотя всех одновременно тоже отпустить не могли. Уверен, Валика Белькевича тоже сильные команды приглашали, Влада Ващука. Головко даже на просмотр в "Ливерпуль" вроде бы ездил", - поделился Хацкевич.