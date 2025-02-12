Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ не пойдет на обмен территориями, о котором ранее говорил Владимир Зеленский.

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Об этом он заявил в комментарии росСМИ.

"Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно", – сказал Песков.

По его словам, украинские силы "будут изгнаны с территории РФ или уничтожены".

Также он заявил, что диктатор Путин и Россия "открыты для мирных переговоров".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский не исключает, что в ходе вероятных переговоров с РФ может предложить "обмен территориями".