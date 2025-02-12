Песков заявил, что "РФ никогда не будет обсуждать тему обмена своей территории"
Также он заявил, что диктатор Путин и Россия "открыты для мирных переговоров"
фото из свободных источников
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ не пойдет на обмен территориями, о котором ранее говорил Владимир Зеленский.
Об этом он заявил в комментарии росСМИ.
"Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно", – сказал Песков.
По его словам, украинские силы "будут изгнаны с территории РФ или уничтожены".
Также он заявил, что диктатор Путин и Россия "открыты для мирных переговоров".
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский не исключает, что в ходе вероятных переговоров с РФ может предложить "обмен территориями".
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