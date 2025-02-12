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Население Украины составляет 32 млн человек, – вице-премьер Чернышев

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Население Украины составляет 32 млн человек, – вице-премьер Чернышев

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

С 1991 года, когда Украина обрела независимость, численность ее населения из-за миграции и войны сократилась с 52 до 32 миллионов человек в 2024 году.

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Об этом заявил вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышев в интервью изданию Die Welt.

"В день своей независимости, в 1991 году, Украина была государством с 52 миллионами человек. За десять лет это число упало до 48 миллионов. До первого вторжения (РФ в 2014 году – ред.) было всего 45 миллионов. В 2015 году, после аннексии Крыма, количество упало до 42", - сказал Чернышев.

По словам Чернышева, на конец 2024 года в Украине осталось около 32 миллионов человек.

Также он подчеркнул, что общее количество украинцев как нации составляет около 60 миллионов человек, ведь половина из них проживает за границей и является диаспорой. Некоторые из этих людей уехали из Украины еще до полномасштабной войны.

Вицепремьер отметил, что около 5 миллионов человек с защищенным статусом уехали после 2024 года, когда РФ вторглась полномасштабно.

"Мы хотим оставаться на связи со всеми украинцами, живущими за границей. Мы не хотим, чтобы они чувствовали себя оторванными от украинской идеи, а чтобы чувствовали связь с государством", – подчеркнул Чернышев.

Отметим, что по оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины весной 2025 года, к 2041 году население Украины может сократиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 – до 25,2 миллиона.

В июле 2025 года ООН сообщала, что к 2100 году население Украины может сократиться до 15,3 миллиона человек.

В октябре 2025 года Институт демографии и проблем качества жизни НАН прогнозирует, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллионов человек. Для минимизации последствий этого кризиса Кабмин утвердил стратегию демографического развития страны на период до 2040 года.

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