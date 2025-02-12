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Шевченко: Диджитализация украинского футбола, – главный двигатель прогресса

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Диджитализация - это хорошо. И слово красивое и модное

Шевченко: Диджитализация украинского футбола, – главный двигатель прогресса

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Президент Ассоциации Андрей Шевченко 11 февраля принял участие в пресс-конференции, на которой рассказал о важности диджитализации в украинском футболе.

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"Диджитализация украинского футбола – главный двигатель прогресса. Следует признать, что в этом направлении мы очень сильно отстаем. Мы создали рабочую группу, посетившую Бельгию, Нидерланды и Португалию. Они активно развиваются в этом направлении, вводят современные технологии. Потому нам было интересно ознакомиться с их опытом. Мы знаем, куда должны двигаться. Мы начали внедрение электронного обращения документов УАФ, потому что это о прозрачности, эффективности и оптимизации всех процессов, и он уже работает. На этот год у нас есть планы по работе над электронной системой управления соревнованиями и запуске мобильного приложения.

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Это то, куда мы мечтаем прийти, для этого мы должны проделать значительную работу. Это наше стремление, мы будем вкладывать наши силы в это направление, ведь мы должны добавлять и делать футбол гораздо более прогрессивным через такие инновации, с которыми вы могли ознакомиться", - сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2025 в 19:46
аа-ээ-ыы-изация, андруша
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2025 в 19:46
аа-ээ-ыы-изация, андруша
Ответить
1
0
Gudvin85 (Киев)
12.02.2025 в 19:26
Ответить
0
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