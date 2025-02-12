Шевченко: Диджитализация украинского футбола, – главный двигатель прогресса

Президент Ассоциации Андрей Шевченко 11 февраля принял участие в пресс-конференции, на которой рассказал о важности диджитализации в украинском футболе.

"Диджитализация украинского футбола – главный двигатель прогресса. Следует признать, что в этом направлении мы очень сильно отстаем. Мы создали рабочую группу, посетившую Бельгию, Нидерланды и Португалию. Они активно развиваются в этом направлении, вводят современные технологии. Потому нам было интересно ознакомиться с их опытом. Мы знаем, куда должны двигаться. Мы начали внедрение электронного обращения документов УАФ, потому что это о прозрачности, эффективности и оптимизации всех процессов, и он уже работает. На этот год у нас есть планы по работе над электронной системой управления соревнованиями и запуске мобильного приложения.