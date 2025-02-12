Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет

Президент Украины Владимир Зеленский в контексте своего президентства заявил, что диктатор Владимир Путин скоро умрет.

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Об этом глава государства заявил в интервью The Economist.

"Я не дам Путину победить. Этим я живу. Разница между мной и Путиным в том, что я прав. Я защищаю свой народ и свою семью, и мы боремся за выживание", - сказал он.

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По словам Зеленского, власть "не отравила его".

"Я люблю жизнь и свободу. Поэтому я борюсь за свободу. И у меня есть время, а у него – нет. Он точно скоро умрет. Но я еще хочу жить, ходить. Мне интересно путешествовать по миру после политики", - добавил президент.