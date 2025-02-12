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Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет

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Заявление украинского президента о российском диктаторе

Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в контексте своего президентства заявил, что диктатор Владимир Путин скоро умрет.

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Об этом глава государства заявил в интервью The Economist.

"Я не дам Путину победить. Этим я живу. Разница между мной и Путиным в том, что я прав. Я защищаю свой народ и свою семью, и мы боремся за выживание", - сказал он.

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По словам Зеленского, власть "не отравила его".

"Я люблю жизнь и свободу. Поэтому я борюсь за свободу. И у меня есть время, а у него – нет. Он точно скоро умрет. Но я еще хочу жить, ходить. Мне интересно путешествовать по миру после политики", - добавил президент.

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Комментарии
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Bаrcelinius
12.02.2025 в 19:33
Ну и актёр! АКТЁРИЩЕ! Такую невменяшку играть.
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4
5
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Комментарии 5
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Bаrcelinius
12.02.2025 в 19:33
Ну и актёр! АКТЁРИЩЕ! Такую невменяшку играть.
Ответить
4
5
aleks68
12.02.2025 в 19:40
падаль пархатая
Ответить
4
3
avatar
Bаrcelinius
12.02.2025 в 19:28
Таки кокс у него не забрали...
Ответить
4
5
aleks68
12.02.2025 в 19:41
ждун е.....й заглохни
Ответить
4
2
Gudvin85 (Киев)
12.02.2025 в 19:28
Сорока-воровка: этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала
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2
0

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