Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет
Заявление украинского президента о российском диктаторе
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в контексте своего президентства заявил, что диктатор Владимир Путин скоро умрет.
Об этом глава государства заявил в интервью The Economist.
"Я не дам Путину победить. Этим я живу. Разница между мной и Путиным в том, что я прав. Я защищаю свой народ и свою семью, и мы боремся за выживание", - сказал он.
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По словам Зеленского, власть "не отравила его".
"Я люблю жизнь и свободу. Поэтому я борюсь за свободу. И у меня есть время, а у него – нет. Он точно скоро умрет. Но я еще хочу жить, ходить. Мне интересно путешествовать по миру после политики", - добавил президент.
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