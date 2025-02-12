"Договорились, что команды немедленно начнут переговоры", - Трамп созвонился с Путиным
Президент США провел телефонный разговор с диктатором РФ
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп в среду 12 февраля провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNN.
Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".
По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
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"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", - добавил он.
Трамп также анонсировал, что поручил госсекретарю Марку Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу "возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными".
"Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, вскоре!" - подытожил свой пост президент США.
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