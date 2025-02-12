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"Договорились, что команды немедленно начнут переговоры", - Трамп созвонился с Путиным

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Президент США провел телефонный разговор с диктатором РФ

"Договорились, что команды немедленно начнут переговоры", - Трамп созвонился с Путиным

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп в среду 12 февраля провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.

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Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNN.

Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".

По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

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"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", - добавил он.

Трамп также анонсировал, что поручил госсекретарю Марку Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу "возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными".

"Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, вскоре!" - подытожил свой пост президент США.

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1 голосов
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
12.02.2025 в 19:41
А во время кофе-брейка Зеля исполнит для вас знаменитый номер на рояле
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Комментарии 5
Gudvin85 (Киев)
12.02.2025 в 19:41
А во время кофе-брейка Зеля исполнит для вас знаменитый номер на рояле
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3
4
avatar
Bаrcelinius
12.02.2025 в 19:49
- Эй, человек! - Да-да. - Как там тебя? - Можно просто Зеля. - Один раз "Мурку" на рояле членом, а потом гимн США носом. - Сделаем-с.
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2
5
aleks68
12.02.2025 в 19:50
лучше ты петух сыграй на дудке волосянке
 
4
3
avatar
Bаrcelinius
12.02.2025 в 19:41
Теперь Потужный Нюхач будет надеяться, шо и Трамп скоро умрёт вслед за путиным.
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2
5
aleks68
12.02.2025 в 19:49
падаль обрезанная не ной.целуй трампа в зад молча
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4
3

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