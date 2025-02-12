Трамп после разговора с Путиным позвонил и Зеленскому
Президент США провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 февраля, после телефонного разговора с диктатором России Владимиром Путиным также позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Телефонный разговор Трампа и Зеленского также подтвердили и в Офисе президента Украины.
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Детали разговора пока что неизвестны.
Отметим, что Трамп с Путиным разговаривали порядка 1,5 часов, в частности,
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