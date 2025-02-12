  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп после разговора с Путиным позвонил и Зеленскому
В тренде

Трамп после разговора с Путиным позвонил и Зеленскому

Общие новости
Обновлено

Президент США провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Трамп после разговора с Путиным позвонил и Зеленскому

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 февраля, после телефонного разговора с диктатором России Владимиром Путиным также позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского также подтвердили и в Офисе президента Украины.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Детали разговора пока что неизвестны.

Отметим, что Трамп с Путиным разговаривали порядка 1,5 часов, в частности, обсуждали войну РФ против Украины.

По теме
yellow-arrow
"Договорились, что команды немедленно начнут переговоры", - Трамп созвонился с Путиным
yellow-arrow
Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет
yellow-arrow
Шевченко: Диджитализация украинского футбола, – главный двигатель прогресса
Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости