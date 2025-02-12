Трамп после разговора с Путиным позвонил и Зеленскому

Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 февраля, после телефонного разговора с диктатором России Владимиром Путиным также позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского также подтвердили и в Офисе президента Украины.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Детали разговора пока что неизвестны.