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3, 4 и даже 5 тысяч долларов. Вацко рассказал о зарплатах в украинском медиафутболе

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Украинский медиафутбол на подъеме

3, 4 и даже 5 тысяч долларов. Вацко рассказал о зарплатах в украинском медиафутболе

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Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об уровне игры и зарплат в украинском медиафутболе.

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"Летом я играл в этом крупном медийном турнире. И вот сейчас. Полгода разницы. Но как изменился уровень команд, как вырос этот уровень команд.

Мне рассказывают историю, что некоторые команды некоторым игрокам зарплаты даже начали платить. И не просто там 200 грн какие-нибудь 500 за матч. Я слышал о 3,4, даже 5 тысячах долларов в месяц.

Для вашего понимания 5 тысяч долларов в месяц – это 210 тысяч гривен, которые не зарабатывает, я думаю, ни один футболист как минимум в трех клубах УПЛ. Ни один. То есть там максимум зарплат ниже. У лучших игроков меньше зарплаты. А еще в нескольких клубах такие деньги зарабатывают единицы", – сказал Вацко.

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Виктор Вацко
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1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kalina ua (Sumy)
12.02.2025 в 20:57
Рівень гравців ми побачили на турнірі Kings World Cup Nations, там мабуть і грали ці медійники,; за так і безкоштовно,;
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Комментарии 1
avatar
Kalina ua (Sumy)
12.02.2025 в 20:57
Рівень гравців ми побачили на турнірі Kings World Cup Nations, там мабуть і грали ці медійники,; за так і безкоштовно,;
Ответить
0
0

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