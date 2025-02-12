3, 4 и даже 5 тысяч долларов. Вацко рассказал о зарплатах в украинском медиафутболе

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об уровне игры и зарплат в украинском медиафутболе.

"Летом я играл в этом крупном медийном турнире. И вот сейчас. Полгода разницы. Но как изменился уровень команд, как вырос этот уровень команд.

Мне рассказывают историю, что некоторые команды некоторым игрокам зарплаты даже начали платить. И не просто там 200 грн какие-нибудь 500 за матч. Я слышал о 3,4, даже 5 тысячах долларов в месяц.

Для вашего понимания 5 тысяч долларов в месяц – это 210 тысяч гривен, которые не зарабатывает, я думаю, ни один футболист как минимум в трех клубах УПЛ. Ни один. То есть там максимум зарплат ниже. У лучших игроков меньше зарплаты. А еще в нескольких клубах такие деньги зарабатывают единицы", – сказал Вацко.