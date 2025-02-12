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Шевченко: Мы все понимаем, что главное в сборных – это результаты

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У УАФ есть четкое понимание того, куда двигаться

Шевченко: Мы все понимаем, что главное в сборных – это результаты

УАФ

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Президент УАФ Андрей Шевченко 11 февраля принял участие в пресс-конференции, на которой высказал свое видение развития различных сборных по футболу.

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"Мы все понимаем, что главное – это результаты. Основная наша команда, подпитывающие ее молодежки…

У нас есть понятная вертикаль: Сергей Ребров — главный тренер национальной сборной, Унаи Мельгоса отвечает за вертикаль молодежных и юношеских команд. Несколько дней назад прошел семинар, где собрались все тренеры, аналитики, скауты. Он был очень продуктивным, у нас есть четкое понимание того, куда двигаемся, требования по вызову футболистов, результатов.

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Мы уже объявили о тех результатах, которых мы ждем. Поэтому желаем всем тренерам наших сборных работать во славу украинского футбола, сделать так, чтобы мы достигали результатов или удерживали их", - сказал Шевченко.

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Алексей Шевченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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