Шевченко: Мы все понимаем, что главное в сборных – это результаты
У УАФ есть четкое понимание того, куда двигаться
УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко 11 февраля принял участие в пресс-конференции, на которой высказал свое видение развития различных сборных по футболу.
"Мы все понимаем, что главное – это результаты. Основная наша команда, подпитывающие ее молодежки…
У нас есть понятная вертикаль: Сергей Ребров — главный тренер национальной сборной, Унаи Мельгоса отвечает за вертикаль молодежных и юношеских команд. Несколько дней назад прошел семинар, где собрались все тренеры, аналитики, скауты. Он был очень продуктивным, у нас есть четкое понимание того, куда двигаемся, требования по вызову футболистов, результатов.
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Мы уже объявили о тех результатах, которых мы ждем. Поэтому желаем всем тренерам наших сборных работать во славу украинского футбола, сделать так, чтобы мы достигали результатов или удерживали их", - сказал Шевченко.
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