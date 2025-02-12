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Зеленский рассказал, когда отменят военное положение и коснулся вопроса выборов

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Прекращение огня может быть частью завершения активных боевых действий

Зеленский рассказал, когда отменят военное положение и коснулся вопроса выборов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине может быть отменено после завершения горячей фазы войны.

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Об этом он сказал в интервью изданию Economist.

По его словам, прекращение огня может быть частью завершения активных боевых действий, но без гарантий безопасности Украина не пойдет на такой шаг.

"Без гарантий безопасности прекращения огня только для того, чтобы Путин мог приехать через два месяца. Нет, это невозможно. А значит, горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное", - пояснил Зеленский.

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Президент также напомнил, что после отмены военного положения парламент должен провести выборы, принять соответствующие законодательные решения и объявить дату.

Комментируя заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога относительно выборов в Украине, Зеленский выразил удивление: "Ему 80 лет, а он думает о выборах в Украине. Это интересно. Честно говоря, я думаю, что мы все будем думать о выборах, когда сможем думать о них. Сегодня это точно не главное. Не потому, что кто-то за или против. Дело не в этом. Это как если бы вы ужинали утром. Вам нужно позавтракать, поработать, а после работы прийти домой, отдохнуть с любимой женой и поужинать. Мы не можем ужинать, потому что нам нужно жить до вечера. Просто жить. Вот и весь наш путь".

Глава государства подчеркнул, что ключевая задача Украины сейчас - остановить войну и вернуть безопасность гражданам.

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