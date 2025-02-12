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СНБО ввел санкции против Порошенко

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Зеленский объявил о санкциях в вечернем видеообращении 12 февраля

СНБО ввел санкции против Порошенко

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против 5-го президента Украины нардепа Петра Порошенко.

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Об этом заявил сам Порошенко, назвав санкции незаконными.

Подробности введенных санкций пока неизвестны.

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Как известно, санкции вступают в силу после подписания указа президента Украины.

Президент Владимир Зеленский объявил о санкциях СНБО после заседания Рады в вечернем видеообращении 12 февраля, не называя фамилий.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
12.02.2025 в 22:11
У вови від абсолютної влади дах геть з"їхав?
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4
0
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
12.02.2025 в 22:11
У вови від абсолютної влади дах геть з"їхав?
Ответить
4
0
avatar
Bаrcelinius
12.02.2025 в 22:02
Убирает конкурентов? Как это демократично.
Ответить
5
0
Море23 (Одесса)
12.02.2025 в 22:28
Зато не Корея
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0
1

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