СНБО ввел санкции против Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против 5-го президента Украины нардепа Петра Порошенко.

Об этом заявил сам Порошенко, назвав санкции незаконными.

Подробности введенных санкций пока неизвестны.

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Как известно, санкции вступают в силу после подписания указа президента Украины.

Президент Владимир Зеленский объявил о санкциях СНБО после заседания Рады в вечернем видеообращении 12 февраля, не называя фамилий.