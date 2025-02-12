СНБО ввел санкции против Порошенко
Зеленский объявил о санкциях в вечернем видеообращении 12 февраля
фото из свободных источников
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против 5-го президента Украины нардепа Петра Порошенко.
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Об этом заявил сам Порошенко, назвав санкции незаконными.
Подробности введенных санкций пока неизвестны.
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Как известно, санкции вступают в силу после подписания указа президента Украины.
Президент Владимир Зеленский объявил о санкциях СНБО после заседания Рады в вечернем видеообращении 12 февраля, не называя фамилий.
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12.02.2025 в 22:11
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