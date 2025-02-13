Зеленский - о санкциях против Порошенко: Каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России, будет отвечать

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал о заседании СНБО, которое состоялось 12 февраля.

Видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что провел заседание СНБО - решение принято и будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно", - рассказал Зеленский.