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Зеленский - о санкциях против Порошенко: Каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России, будет отвечать

Общие новости

Вечернее обращение президента Украины

Зеленский - о санкциях против Порошенко: Каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России, будет отвечать

скріншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал о заседании СНБО, которое состоялось 12 февраля.

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Видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что провел заседание СНБО - решение принято и будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно", - рассказал Зеленский.

Напомним, что 12 февраля СНБО ввел санкции против 5-го президента Украины Петра Порошенко.

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Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
13.02.2025 в 00:37
Ты зеля - первый , кто "кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России" и помогаешь до сих пор...
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Комментарии 5
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
13.02.2025 в 00:37
Ты зеля - первый , кто "кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России" и помогаешь до сих пор...
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1
0
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Просто Квашин (Харків)
13.02.2025 в 00:29
Нелох ! А колишний однокласник, він же голова СБУ Баканов вже ПОКАРАНИЙ ??? Баканова усунули за статтею 47 дисциплінарного статуту Збройних сил про "невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків".
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0
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Spokoyno (Київ)
13.02.2025 в 00:13
Мілкий блазень у дзеркало не бажає подивитися Чи побачить того хто прийшов "Просто прекратить стрелять!" і замість збільшення оборонних витрат транжирив гроші на велике б... PS Так я голосував за ПО! І не тому, що він такий гарнюня... Бо вибір бур поганий! Що ви будете... Засохлий трошки запліснявілий окраєць хліба чи добре розмальований муляж ковбаси?
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3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.02.2025 в 00:10
Це воно про себе???Про "шашлики" напевно згадав..
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2
0
Будєм разбіратся (Київ)
13.02.2025 в 00:09
А ти коли будеш відповідати за зданий Південь, шашлик
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3
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