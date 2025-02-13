Александр Гуменюк. Как внезапная смерть помешала осуществить мечту

В самом начале этого года футбольное сообщество Украины ошеломило печальное известие – ушел из жизни известный в прошлом вратарь, а впоследствии и тренер Александр Гуменюк. Это стало для всех полной неожиданностью, ведь ничто не предвещало подобного поворота в его судьбе. Казалось бы, человеку, который еще не достиг и экватора возраста, жить и жить – и тут такое…

Те, кто хорошо знал Александра, отмечали многие его качества - как человеческие, так и профессиональные. Он всегда был добрым, искренним и приветливым, подкупая своей простотой, чувством юмора и компанейским нравом. В кругу друзей и одноклубников Гуменюк мог остроумно пошутить, создать атмосферу доброжелательности и раскрепощенности. И это при том, что в жизни Гуменюка было много испытаний. И достаточно непростых. Неудачные браки с болезненными разводами, тяжелые травмы и перерывы в профессиональной деятельности – все это никак не могло не оставлять рубцы на его мягком сердце.

В ОДНОЙ КОМАНДЕ С АНДРЕЕМ ШЕВЧЕНКО

Александр Гуменюк любил футбол с детства. Заниматься им начал в родном Хмельницком в СДЮШОР «Подолье", а в раннем подростковом возрасте он был приглашен в футбольную школу киевского «Динамо". Сначала занимался у Александра Шпакова, а затем у Виктора Кащея. Среди ровесников, с которыми он познавал секреты футбольного искусства, были Вячеслав Кернозенко, Игорь Костюк, Андрей Шевченко и Александр Голоколосов, которого считали весьма одаренным и предрекали по-настоящему звездную карьеру. С первым из них Гуменюк конкурировал на вратарской позиции.

Когда Александру исполнилось 16 лет, он уже находился в заявке хмельницкого «Подолья". Однако тогда добыть в борьбе роль основного голкипера было сложно, ведь на этой позиции играл опытный Аркадий Баталов, а затем и Игорь Шуховцев. Впервые в воротах родного «Подолья" Гуменюк сыграл спустя пятнадцать лет, в сезоне-2007/08. А до этого в его карьере будут выступления во многих клубах как Украины, так и ближнего зарубежья.

Наибольший вклад в турнирные дела Александр Гуменюк сделал, защищая цвета столичного «ЦСКА-Борисфен"/ЦСКА, одесского «Черноморца" и луцкой «Волыни". Играл он и в днепропетровском «Днепре" и харьковском «Металлисте", куда его позвали Вячеслав Грозный и Мирон Маркевич соответственно.

Везде, где бы ни становился в ворота этот голкипер, он отдавался игре сполна, действуя самоотверженно и отчаянно. Тренеры и партнеры по команде знали: Гуменюк – настоящий боец, он не подведет.

СЕНСАЦИЯ В ДОНЕЦКЕ

Известный украинский специалист Виталий Кварцяный, много лет своей жизни посвятивший работе в «Волыни", до сих пор помнит матч в Донецке против «Шахтера", в котором вратарь стал одним из его главных героев. Это было за шесть туров до завершения сезона-2002/03, когда «горняки" вели заочную борьбу с киевским «Динамо" за золотые награды. Уверенная игра Александра Гуменюка в «рамке" вдохновила партнеров и почти за час игрового времени они забили в ворота «Шахтера" два мяча. В разгар второго тайма донетчане сумели один гол отыграть, однако в дальнейшем все их попытки сводились «на нет" надежными действиями голкипера и защитников. На 85-й минуте страж ворот «Волыни" в столкновении с игроком «горняков" получил серьезную травму головы и был заменен. А уже через четыре минуты команда Виталия Кварцяного забила в третий раз, одержав сенсационную победу 3:1. Это была настоящая подножка для «Шахтера" на пути к чемпионству. «Горняки" в итоге отстали от «Динамо" на три очка. Возможно те самые, потерянные в игре с «Волынью".

Во вратарской карьере Гуменюка и без этого памятного матча было что вспомнить. С удовольствием и благодарностью он вспоминал своих первых наставников, стоявших у истоков мастерства – хмельничанина Николая Гриневича, упоминавшихся уже Шпакова и Кащея, а также Кварцяного и Маркевича. Одобрительной оценки заслуживал и Вадим Евтушенко, в штабе которого Александр Гуменюк работал тренером вратарей кировоградской «Звезды" и полтавской «Ворсклы".

ИЗ ФУТБОЛИСТОВ – В ТРЕНЕРЫ

А начинал тренерскую деятельность Гуменюк в клубе «Крымтеплица" (Молодежное), где и завершил вратарскую карьеру. Это было в сезоне-2008/09, когда крымчане играли в первой лиге чемпионата Украины. Он приступил к работе тренером вратарей, которую успешно выполнял не одно десятилетие.

В дальнейшем Александр Гуменюк работал тренером вратарей, старшим тренером и тренером в тех же «Звезде", «Ворскле", а также в черновицкой «Буковине", «Полтаве", «Ингульце-2" из Петрово и вышгородском «Диназе". В детской Академии последнего из этих клубов он до последнего вздоха занимался с юными футболистами, параллельно отвечая за подготовку голкиперов главной команды.

Кроме клубной работы в период с 2011-го по 2016-й Гуменюк трудился в штабе юношеской сборной Украины, возглавляемой Александром Петраковым. В ней он на протяжении пяти лет был тренером стражей ворот.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

В начале 2000-х, когда Гуменюк выступал в «Черноморце", автор этих строк брал у него интервью для газеты «Український футбол". Похоже, что обделенный до этого вниманием журналистов Александр был приятно поражен этим фактом. Было заметно, что для него интервью значит многое. Оно рассматривалось им как своеобразное подтверждение правильности его отношения к своим профессиональным обязанностям.

Отдаваясь своей работе в полной мере, Александр Гуменюк не забывал и о досуге. Приезжая в родной город в период отпуска, он всегда находил время для того, чтобы встретиться со своими друзьями из числа футболистов «Подолья" - в частности, Александром Порицким, Игорем Кондаком, Николаем Федорко.

Как-то Александру пришла в голову одна интересная идея – провести в Хмельницком дуэль, в которой уже известная к тому времени команда КВН «Три толстяка" встретилась бы с созванной им футбольной сборной КВН. Потребовалось немного времени – и инициативность вкупе с организаторскими способностями Гуменюка помогли воплотить задуманное в жизнь. В декабре 2005 года на сцене Хмельницкого театра имени Петровского и произошло это неординарное зрелище. Переполненный зал не раз аплодировал футбольной команде КВН, в которую кроме Александра Гуменюка входили его коллеги по ремеслу и два известных работника телевизионного цеха – комментаторы Виктор Вацко и Павел Черепин. Сценарий, написанный к дуэли с профессиональным соперником собственноручно Александром, стал полной неожиданностью как для всех присутствующих, так и «Трех толстяков". Игра завершилась вничью, 17:17, что лишний раз подтвердило всесторонность талантов Гуменюка.

СЫН – СТОПАМИ ОТЦА

Тогда, в 2005-м, Александр играл в КВН, а спустя менее чем через шесть лет организовал свой прощальный матч. В начале лета 2011 года в Хмельницком сошлись две команды – «Подолье" всех времен" под руководством Виталия Кварцяного и «Друзья Гуменюка", которой руководил Михаил Дунец. В этом матче подольские футболисты выиграли 3:0, а один из голов записал на свой счет старший сын Александра – Владислав, реализовавший пенальти в ворота папы. Тогда ему было всего шесть лет, а сейчас уже девятнадцать. Парень пошел по стопам отца – он также выбрал футбол, причем тоже вратарское амплуа.

В одном из интервью Александр Гуменюк сказал: «Я очень горжусь Владиславом и имею огромную мечту поработать с ним в одной команде. Конечно же, буду очень счастлив, если это произойдет в «Динаге".

К сожалению, его мечте не суждено было сбыться….